Северный завоз завершился только в двух муниципалитетах ЯНАО

Северный завоз завершился в Надымском и Красноселькупском районах ЯНАО. Из-за позднего ледохода в регионе сдвинулись сроки навигации, но власти заверяют, что это не повлияет на выполнение планов по поставке топлива в населенные пункты Ямала.
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