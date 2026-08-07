Ukraine Faces a Growing Air Defense Crisis as Patriot Supplies Dwindle

Ukraine's failure to intercept a single Russian missile during a large-scale overnight attack this week has raised fresh concerns over Kyiv's dwindling supply of air-defense interceptors as Moscow escalates its ballistic missile strikes on the nearly defenseless capital and other regions.
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