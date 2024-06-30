Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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После сообщения одесских партизан началась месть ВС России за Крым

После сообщения одесских партизан началась месть ВС России за Крым

ФОТО: Коллаж Царьграда Может быть, так просто совпало. Но хронология очевидна. После сообщения одесских партизан началась месть ВС России за Крым.

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