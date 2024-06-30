ФОТО: Коллаж Царьграда Может быть, так просто совпало. Но хронология очевидна. После сообщения одесских партизан началась месть ВС России за Крым.
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