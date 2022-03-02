Гозенс после 0:0 с «Миланом»: «Интер» скажет свое слово в ответном матче»

Робин Гозенс оценил ничью с «Миланом» (0:0). Вингер «Интера» высказался после первого матча 1/2 финала Кубка Италии.

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