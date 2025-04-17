Мать в Рошале давала детям таблетки от шизофрении и отправила их в реанимацию

В подмосковном Рошале произошёл инцидент, вызвавший резонанс: двое малолетних детей оказались в реанимации после того, как их мать самостоятельно дала им препарат, применяемый при тяжёлых психических расстройствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии