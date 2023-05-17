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Пермские ученые создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов

Пермские ученые создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов

Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Исследование было представлено на конференции молодых исследователей России по электротехнике и электронике «2023 ElConRus» в Санкт-Петербурге.

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