Пермские ученые создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов

Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Исследование было представлено на конференции молодых исследователей России по электротехнике и электронике «2023 ElConRus» в Санкт-Петербурге.
Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Исследование было представлено на конференции молодых исследователей России по электротехнике и электронике «2023 ElConRus» в Санкт-Петербурге.
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