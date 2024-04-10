Индийская кинокомпания снимет полнометражный фильм в Москве

Индийский киноконцерн AGS Entertainment снимет в Москве полнометражный фильм. Съемки компания будет осуществлять через Московскую цифровую киноплатформу, передает пресс-служба столичного департамента культуры.
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