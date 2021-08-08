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Муж половину ипотечной квартиры отписал сыну от другой женщины, вторую половину отписать дочери отказывается: «А как же я?»

Муж половину ипотечной квартиры отписал сыну от другой женщины, вторую половину отписать дочери отказывается: «А как же я?»

– …Свекровь раньше того ребенка, ну, старшего сына мужа, ошибкой молодости называла! – рассказывает тридцатилетняя Арина.

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Евгений Моцарь
Свекровь права!По части недвижимости родители дочь и внучку не омтавят.Все в итоге им достанется!Это раз!Второе.Выходя замуж.Дама все прекрасно знала.Какая ситуация с квартирой будушего мужа?!Ну так чего теперь морду то кривить?Раньше надо было думать.И искать себе другого.Безпродлемного мужа по части недвижимости!Если ее не устраивала ситуацию!А сейчас молчи.И сопи в две дырки!Ну или на развод пусть подает!Других раскладов все равно не будет!Тем более свекровь и муж ей все толком обьяснили!Что будет по ихнему!А не так как она хочет!!😉
Людмила людмила
То есть,по вашему,она ДОЛЖНА участвовать в оплате ипотеки,но претендовать ни на что не имеет права?Ребенок подрастёт,она снова будет зарабатывать в 2 раза больше мужа,но своего ребенка обеспечивать сама,чтобы другой жил в шоколаде?Странная позиция.Один, получается,Ребенок,а второй кто?
Luidmila
вообще, по умному, нужно фиксировать сколько ОН уплатил до брака, сколько ОНИ вместе уплатили в браке, потом идти в суд и оформлять на себя половину части квартиры, которая платится в браке. Если бы муж мог и ипотеку платить и семью содержать - это одно. А если женщине в декрете нужно работать, чтобы себя и ребенка содержать, то нужно всё фиксировать.
Luidmila
просто ту женщину он любит, если она его позовёт, то побежит туда, теряя тапки. А жену не любит. вот и весь сказ. Только история про ипотеку, оформленную на ребенка, как-то сомнительна.
Luidmila
Вообще, мужик - идиот, в 18 лет сынуля придёт и скажет. Ну что, выплатил ипотеку? Теперь или на выход, так как я свою половину продаю, или выплачивай мне половину стоимости квартиры.
Милена
женщине нужно бежать от этого мужика прям теряя тапки...,из далека видно,что он её не любит,да и её ребёнка пожалуй тоже не очень то любит....,просто всем комфортно устроились... и мужик этот и мамаша его...беги девонька..беги прочь от этой мутной семейки,ещё успеешь свою жизнь устроить,а с этими только время терять...да и деньги

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