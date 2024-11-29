Российская разведка и Борис Джонсон в унисон заявили о планах размещения на Украине миротворцев НАТО

Служба внешней разведки России (СВР) распространила заявление с утверждением о том, что «в условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя, в НАТО всё больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта» и рассматривают различные варианты размещения на украинской территории миротворческого контингента.
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