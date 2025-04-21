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МИД КНР о пасхальном перемирии: Китай рад видеть все усилия по прекращению огня

МИД КНР о пасхальном перемирии: Китай рад видеть все усилия по прекращению огня

Китай рад видеть все усилия, которые способствуют прекращению огня, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Цзякунь, комментируя предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

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