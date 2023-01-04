Анчелотти понравилась игра Азара против «Касереньо»: «Хотя ему и Родриго тяжело в матчах, где приходится мучиться»

Карло Анчелотти оценил игру Эдена Азара в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Касереньо» (1:0). Хавбек вышел в стартовом составе «Реала» впервые с октября и был заменен на 68-й минуте.
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