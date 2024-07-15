«Разум хочет жить дальше, а на сердце Настя», — таролог рассказала, как сложатся отношения Петра Чернышева с новой возлюбленной

Таролог Валентина Палецкая решила связаться с нашим порталом, дав специальный комментарий о том, как сложится судьба добропорядочного и примерного семьянина Петра Чернышева, потерявшего главную любовь своей жизни Анастасию Заворотнюк.
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