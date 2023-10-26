Гороскоп на 28 октября: что принесет день разным знакам зодиака

Гороскоп на 28 октября: что принесет день разным знакам зодиакаастрология_28Стоит быть осторожнее с деньгами: лучше не делать спонтанных покупок, не брать на себя серьезных финансовых обязательств, не обдумав все, как следует.
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