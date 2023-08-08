Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Букмекеры не сомневаются в проходе «Мольде» в отборе ЛЧ. Соперник – фарерский «Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова и чемпиона Швеции

В Лиге чемпионов пройдут матчи третьего квалификационного раунда. В одном из них «Клаксвик» из Фарерских островов встретится с норвежским «Мольде».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх