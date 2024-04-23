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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Grounded от Microsoft работает на PlayStation 5 хуже, чем на Xbox Series X Grounded от Obsidian Entertainment дем...

Grounded от Microsoft работает на PlayStation 5 хуже, чем на Xbox Series X Grounded от Obsidian Entertainment дем...

Grounded от Microsoft работает на PlayStation 5 хуже, чем на Xbox Series XGrounded от Obsidian Entertainment демонстрирует на PlayStation 5 более худшую производительность и качество изображения, чем версия для Xbox Series X, согласно анализу от Digital Foundry.

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