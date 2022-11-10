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Вице-президент АСА про Резникова: «Артем станет проблемой для любого легковеса на планете Земля»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал своего фаворита в гран-при лиги в легком весе: «Для меня главный фаворит – Артем Резников.

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