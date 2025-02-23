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В Белом доме назвали новый срок завершения конфликта на Украине

В Белом доме назвали новый срок завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что конфликт на Украине можно завершить "на этой неделе", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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Комментарии
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А
Александр
Пиндосы и до Трампа за этим ломились на Украину. Теперь еще и про деньги вспомнили. Наши молча украли, а о своих не забывают. Сводят вопрос к личностям. А на деле те же планы добить Россию, в том числе политически. Есть такой приемчик: - У вас спина вся белая! Пока будешь зевать и оглядываться, и морду набьют, и ограбят.
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