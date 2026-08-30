"Единая Россия" усилит защиту медицинских работников

Безопасность врачей — часть системного развития здравоохранения и важное условие престижа профессии. Врач и фельдшер должны знать: государство защищает их так же последовательно, как они каждый день защищают здоровье и жизни россиян, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.