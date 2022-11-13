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Нейт Диаз дал пощечину другу Конора Диллону Дэнису после UFC 281

После турнира UFC 281, который прошел в Нью-Йорке (США) произошел инцидент с участием бывшего бойца промоушена Нейта Диаза и Диллоном Дэнисом, одноклубником Конора Макгрегора.

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