Русский, значит, трезвый! Советский, значит, пьяный.

30 августа 1898 года в Санкт-Петербурге при Воскресенском храме (храме Воскресения Христова) у Варшавского вокзала по инициативе священника Александра Васильевича Рождественского было основано Александро-Невское общество трезвости.
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- Резаная порося хо...
- Резаная порося хо...
- Резаная порося хо...
Опять недоумки язвенники вылезли. Врали нам что СССР самая пьющая страна. Дебилы б*дь.
А для ЕВРЕЕ-комми советиус власти, это был удобный способ не "обанкротится"... и для видимости, что то преподносить как "бесплатно"... литр спирта... себестоимость 7 копеек... а розничная цена... в сотню раз больше... 1000-чи% ов!!... НИ один КАПИТАЛИСТ... не знал такой огромной ПРИБЫЛИ!!!.... вот за счёт... подобных манипуляций и удерживания населения сисисире... в "чёрном теле".... И удалось ГНОЙНЫМ евврее-комми... пробыть у власти ... более 70-ти лет!.
что за идиот придумал название, СВОЛОЧЬ.