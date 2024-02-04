Создатель Stardew Valley раскрыл оригинальное название симулятора жизни Создател...

Создатель Stardew Valley раскрыл оригинальное название симулятора жизниСоздатель Stardew Valley раскрыл оригинальное название своего успешного фермерского симулятора, которое было изменено, потому что его было “неприятно произносить”.
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