Politico: партия АдГ в Германии поддержит Шольца в парламенте ради России

Представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), являющиеся противниками канцлера Германии Олафа Шольца в немецком парламенте, приняли решение поддержать главу правительства, чтобы не допустить обострения в отношениях с Россией.
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