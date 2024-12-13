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Politico: партия АдГ в Германии поддержит Шольца в парламенте ради России

Politico: партия АдГ в Германии поддержит Шольца в парламенте ради России

Представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), являющиеся противниками канцлера Германии Олафа Шольца в немецком парламенте, приняли решение поддержать главу правительства, чтобы не допустить обострения в отношениях с Россией.

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