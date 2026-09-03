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Лиам Лоусон: Сейчас я гораздо лучше понимаю машину Red Bull Racing

Red Bull RacingГонщик Racing Bulls Лиам Лоусон проведёт за Red Bull Racing второй этап подряд. Исак Хаджар, основной пилот старшей команды, получил травму запястья во время тренировок в период летнего перерыва и пока не успел восстановиться.

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