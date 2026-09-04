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Технолог Иванова: небольшой срок годности не всегда говорит о высоком качестве

Технолог Иванова: небольшой срок годности не всегда говорит о высоком качестве

При выборе йогурта или творожного десерта в первую очередь стоит проверить целостность упаковки, условия хранения и срок годности.

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