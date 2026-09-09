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Семинар «Русская философия: Из книг философа»

Семинар «Русская философия: Из книг философа»

Книга из личной библиотеки философа может рассказать многое о своём владельце. Пометы на полях, дарственные надписи, экземпляра помогают восстановить круг чтения и интеллектуальные связи владельца.

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