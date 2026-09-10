Россия грозит разместить вооружение на границе с Литвой в ответ на отмену ядерного запрета

Россия может разместить вооружение на границе с Литвой в ответ на решение литовских властей исключить из Конституции запрет на размещение ядерного оружия.
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