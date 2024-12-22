Какое жильё в Крыму выгодно покупать сейчас

Какое жильё в Крыму выгодно покупать сейчасПока цены на рынке первичной недвижимости уверенно поднимаются, вторичное жильё продаётся гораздо хуже, поэтому её стоимость падает, сообщил эксперт по недвижимости Александр Ермачков.
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