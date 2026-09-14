Володин поздравил Медведева с днем рождения

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения. В своем обращении он подчеркнул важность роли Медведева в политической жизни России и его вклад в развитие государства.
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