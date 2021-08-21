Иркутск Сегодня

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22 тонны медицинского кислорода доставили в Иркутскую область 20 августа

22 тонны медицинского кислорода доставили в Иркутскую область 20 августа

22 тонны медицинского кислорода доставили в Иркутскую область сегодня, 20 августа. В настоящее время в регионе нет дефицита в кислороде, однако необходимо создавать запас в хранилищах на опережение, сказал министр здравоохранения Яков Сандаков.

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