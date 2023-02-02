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Приморцы смогут пользоваться сервисом бесконтактной оплаты телефоном от МТС

Приморцы смогут пользоваться сервисом бесконтактной оплаты телефоном от МТС

Компания МТС объявляет о запуске МТС Pay — сервиса бесконтактной оплаты покупок телефоном. Сервис позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение МТС Pay и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату.

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