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Журнал «Профиль»

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"Барыс" обыграл московское "Динамо" и поднялся на третье место на Востоке

"Барыс" обыграл московское "Динамо" и поднялся на третье место на Востоке

4:1 – таким оказался счет московского матча "Динамо" – "Барыс" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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