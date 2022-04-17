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Личность погибшего в пожаре человека до сих пор устанавливают в Уссурийске

Личность погибшего в пожаре человека до сих пор устанавливают в Уссурийске

В Уссурийске во время пожара погиб человек. Труп обнаружили в процессе тушения деревянных построек, загоревшихся ранним утром, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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