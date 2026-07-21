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Минтранс назвал причину запрета стоянки судов у портов Азов и Кавказ

Минтранс назвал причину запрета стоянки судов у портов Азов и Кавказ

Запрет на стоянку судов на подходах к морским портам Азов и Кавказ вне зоны действия средств противовоздушной обороны объясняется задачами по обеспечению безопасности судоходства и защиты жизни членов экипажей, заявили в пресс-службе Минтранса России, 21 июля сообщает РБК.

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