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Майкл Мэлоун: «Тэйлор Дженкинс – один из лучших тренеров в лиге»

Накануне «Мемфис» расстался с Тэйлором Дженкинсом за 9 матчей до конца регулярного чемпионата. Команда делит четвертое место на Западе с «Лейкерс».

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