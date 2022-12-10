Правительство России ввело пошлины в 35% на часть товаров из недружественных стран

В Минпромторге уверены, что выпускаемые в России аналоги не уступают в качестве продукции зарубежных конкурентовПравительство России установило пошлины в размере 35% на те товары, которые импортируются в Россию из списка недружественных стран.
В Минпромторге уверены, что выпускаемые в России аналоги не уступают в качестве продукции зарубежных конкурентовПравительство России установило пошлины в размере 35% на те товары, которые импортируются в Россию из списка недружественных стран.
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