Трамп: Удары по хуситам продолжатся, пока есть угроза судоходству

Соединённые Штаты не намерены ослаблять давление на йеменских хуситов. По словам президента страны Дональда Трампа, американские военные будут наносить удары по позициям движения «Ансар Аллах» до тех пор, пока те представляют угрозу для международного судоходства.
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