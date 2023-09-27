Роман Костомаров поделился трогательным роликом с Оксаной Домниной

Роман Костомаров начинает приходить в себя после всего, что пережил в этом году. Он уже дал откровенное интервью Лере Кудрявцевой, а ещё принимает участие в шоу Ильи Авербуха, которое сейчас показывают в Сочи.
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