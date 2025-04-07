Экипажи танков Т-80БВ оказали поддержку мотострелкам на южнодонецком направлении

Экипажи танков Т-80БВ бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе боевой задачи обеспечили огневую поддержку подразделениям мотострелков на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО).
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