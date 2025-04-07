Глава киевского режима Владимир Зеленский приводит искажённую информацию о погибших солдатах ВСУ, учитывая только тех военных, за которых предоставили компенсацию, заявил бывший сотрудник посольства Украины в Вашингтоне Андрей Телиженко.
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