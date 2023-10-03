"Идейным" укропам на заметку: Жителя Камчатки лишили гражданства РФ

Такая мелочь. Вот сейчас Путин широко открыл двери въезда в Россию с облегчённым получением гражданства. Теперь подобных указанным выше резко и значительно прибавится и не будет у нас более важных забот, чем выковыривать новоиспечённых граждан России ведущих подрывную деятельность.

Владимир Петров

Русские - это просто русские. Не донецкие, не тамбовские или сибирские. Русские своих должны защищать. Америка за якобы притеснения примерно сотни американских граждан снесла Гренаду и Мориса Бишопа. Уважающие себя нации за своих соотечественников вступаются. Что касается бедных и отсталых регионов, то они есть в любой стране мира. А что ты забыл в жидобандеровском Юкрейне, чем тебя виза туда напрягает? Украинцам дают безвиз, чтобы их в армию не забрили убивать наших солдат, потому что Запад решил мужиков возвращать окраине. Где им ещё уклониться от войны с нами? А трэш - это ты, нерусь или вырусь.