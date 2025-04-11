Эксперты предупреждают: в Британии крысы «размера с кошку» буквально убьют людей

В Британии крысы «размера с кошку» буквально убьют людей. Нашествие крыс из-за куч мусора, образовавшихся на улицах британского Бирмингема из-за забастовки сотрудников коммунальных служб, угрожает жизням жителей города, написала газета Daily Mail (DM).
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