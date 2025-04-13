В США указали на эффективность российских РЭБ в противодействии Starlink

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол» и «Калинка» показывают высокую эффективность в противодействии терминалам системы спутниковой связи Starlink, используемым боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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