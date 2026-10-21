В детской городской поликлинике № 4 Серпухова открыли две зоны отдыха для маленьких пациентов. Там установили детскую мебель, игровые кухни, телевизоры, магнитно-меловые доски, а также разместили настольные игры и головоломки, сообщили в РИАМО.