В детской городской поликлинике № 4 Серпухова открыли две зоны отдыха для маленьких пациентов. Там установили детскую мебель, игровые кухни, телевизоры, магнитно-меловые доски, а также разместили настольные игры и головоломки, сообщили в РИАМО.
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