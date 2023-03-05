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Байден: Республиканцы угрожают довести США до дефолта

Байден: Республиканцы угрожают довести США до дефолта

Соединенные штаты вновь превысили лимит внешнего долга, что никого не удивляет, ведь в этом плане каждый год происходит одно и то же – Америка ни в чем себе не отказывает и не оглядывается на возможности и без того неприличного по размерам бюджета.

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