Байден: Республиканцы угрожают довести США до дефолта

Соединенные штаты вновь превысили лимит внешнего долга, что никого не удивляет, ведь в этом плане каждый год происходит одно и то же – Америка ни в чем себе не отказывает и не оглядывается на возможности и без того неприличного по размерам бюджета.
Соединенные штаты вновь превысили лимит внешнего долга, что никого не удивляет, ведь в этом плане каждый год происходит одно и то же – Америка ни в чем себе не отказывает и не оглядывается на возможности и без того неприличного по размерам бюджета.
Свежие комментарии