Боец ВС РФ: сотни тел военных ВСУ остались брошенными в Елизаветовке в ДНР

ДОНЕЦК, 16 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины оставили в населенном пункте Елизаветовка в Донецкой Народной Республике несколько сотен тел погибших украинских солдат, рассказал ТАСС стрелок 5-й гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко, 51-й гвардейской армии Центральной группировки войск с позывным Конек.
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