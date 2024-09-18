В Минобороны отчитались об уничтожении 54 беспилотников над пятью регионами России

По данным губернатора Смирнова, в Курской области также были сбиты две ракетыБеспилотные летательные аппараты были уничтожены средствами ПВО над Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями, рассказали в пресс-службе Минобороны.