В Минобороны отчитались об уничтожении 54 беспилотников над пятью регионами России

По данным губернатора Смирнова, в Курской области также были сбиты две ракетыБеспилотные летательные аппараты были уничтожены средствами ПВО над Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями, рассказали в пресс-службе Минобороны.
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