AutoFAQ представила ИИ-ассистента для колл-центров. Он повышает эффективность до 30%

Первый персональный ИИ-ассистент оператора контактного центра повышает эффективность до 30%В июне 2024 года компания AutoFAQ представила первого в России GPT-помощника для специалистов контактного центра — Xplain AI Copilot.
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