Эксперт Кук: военный ответ США Ирану может провалиться из-за открытости Байдена

Администрация президента США Джо Байдена не скрывает своих намерений ответить проиранским группировкам в Сирии и Ираке за нападение на базу США в Иордании, столь открытые разговоры на такие темы неприемлемы, поскольку планируемая военная операция может окончиться провалом.