Эксперт Кук: военный ответ США Ирану может провалиться из-за открытости Байдена

Администрация президента США Джо Байдена не скрывает своих намерений ответить проиранским группировкам в Сирии и Ираке за нападение на базу США в Иордании, столь открытые разговоры на такие темы неприемлемы, поскольку планируемая военная операция может окончиться провалом.
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