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Trump says NBC host Welker will be reported to FCC over endorsement description

Trump says NBC host Welker will be reported to FCC over endorsement description

President Donald Trump said he will report NBC anchor Kristen Welker to the FCC over her characterization of his endorsements in the midterms.

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