Турецкий домовладелец, гонявший своих кур через дыру в подвале во время ремонта, наткнулся на заброшенный подземный город, в котором когда-то проживало 20 000 человек.
Деринкую
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Турецкий домовладелец, гонявший своих кур через дыру в подвале во время ремонта, наткнулся на заброшенный подземный город, в котором когда-то проживало 20 000 человек.
Свежие комментарии